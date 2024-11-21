الاتحاد الاوروبي يعلق على قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت ويؤكد لزوم تنفيذه

قال جوزيب بوريل، مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد أحيط علما بمذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت، وهي لازمة للتنفيذ بما في ذلك بالنسبة للدول الأعضاء.

كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يدين قرار إسرائيل بمنع عمليات الأونروا في فلسطين، حيث يقترب الوضع في قطاع غزة من الكارثة الإنسانية بوتيرة متسارعة.

وتعقيبا على قرار المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، قال بوريل إنه ليس "سياسيا" ويجب احترامه.

وقد أصدرت "المحكمة الجنائية الدولية" اليوم مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الوضع في القطاع يقترب من الكارثة، حيث من المتوقع أن تتوقف العمليات الإنسانية في غزة بسبب نفاد الوقود والأغذية.

وتشمل الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية"