روسيا تضع قاعدة امريكية على قائمة اهداف الجيش المهمة

أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، أن افتتاح قاعدة الدفاع الصاروخي الأمريكية في بولندا سيؤجج المخاطر النووية، وأنها أصبحت بين الأهداف ذات الأولوية للجيش الروسي.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، إن "هذه خطوة استفزازية صريحة جديدة على الصعيد الاستراتيجي في سلسلة الإجراءات المزعزعة للاستقرار التي يتبناها الأمريكيون وحلفاؤهم في الناتو"، مؤكدة ان "هذه الخطوة تؤدي إلى تقويض الاستقرار الاستراتيجي وتأجيج المخاطر الاستراتيجية، وبالتالي رفع سقف الخطر النووي".

وأضافت انه "وبالنظر إلى طبيعة ومستوى التهديدات الناجمة عن هذا النوع من المواقع العسكرية الغربية، فإن قاعدة الدفاع الصاروخي في بولندا أضيفت منذ فترة طويلة إلى قائمة الأهداف ذات الأولوية المرشحة للتدمير من قبل القوات الروسية بمجموعة واسعة من أحدث الأسلحة، إذا لزم الأمر".

وافتتحت قاعدة "إيجيس" الأمريكية للدفاع الصاروخي في 13 نوفمبر الجاري في بلدة ريدزيكوفو شمالي بولندا على بعد 165 كيلومترا من الحدود مع روسيا.