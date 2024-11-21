منظمة العفو الدولية: نتنياهو بات ملاحقاً رسمياً

أكدت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، (21 تشرين الثاني 2024)، أن رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بات ملاحقاً رسمياً حول العالم بعد مذكرة القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد أصدرت بوقت سابق اليوم الخميس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه المقال يوآف غالانت، بتهمة "ارتكاب جرائم حرب".

وقالت المحكمة ومقرها في لاهاي إن "الغرفة أصدرت مذكرات توقيف في حق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من أكتوبر 2023 وحتى 20 أيار 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف" مضيفة أن مذكرة توقيف صدرت أيضا في حق الضيف.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة كريم خان في 20 مايو أنه يسعى إلى استصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم مرتبطة بهجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 وما أعقبه من رد إسرائيلي بشن حملة عسكرية على غزة.