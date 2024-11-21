المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة قبض بحق نتنياهو وغالانت

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت.

وأفادت وسائل اعلام عالمية، أن "المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي اعتقال بحق الرئيس الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الصهيوني السابق يوآف غالانت".

وأشارت المحكمة بحسب الوسائل إلى أن "الجرائم المنسوبة لنتنياهو وغالانت تشمل استخدام الجوع سلاحا".

واضافت ان "هناك أسباب منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم"، مبينة أن "قبول الكيان الصهيوني باختصاص المحكمة غير ضروري".

وبينت أن "ثمة أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين".