"ترقبا لهجوم روسي كبير".. دول أوروبية تغلق سفاراتها في أوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية، اليوم الأربعاء، عن إغلاق سفاراتها في العاصمة الأوكرانية كييف، تحسبا من هجوم روسي كبير

وأعلنت كل من السفارات اليونانية والإسبانية والإيطالية فى العاصمة الأوكرانية كييف إغلاق أبوابها أمام المواطنين يوم الأربعاء، وذلك عقب إطلاق صفارات الإنذار فى العاصمة لعدة مرات.

وأفادت السفارة اليونانية في كييف -في تصريح لقناة "سي إن إن" الأمريكية- بأنها ستقوم بإغلاق أبوابها يوم الأربعاء لدواع أمنية.. كما أعلنت وسائل إعلام إسبانية أنه سيتم إغلاق سفارة مدريد في العاصمة الأوكرانية اليوم عقب تلقي معلومات تفيد باحتمال وقوع هجوم جوي كبير.

ويأتي قرار اليونان وإسبانيا عقب إعلان مماثل من السفارة الأمريكية فى كييف عن إغلاق أبوابها بشكل مؤقت اليوم بعد تلقي معلومات عن هجوم جوي كبير محتمل.

بينما أعلنت السفارة الإيطالية أنها لن تستقبل الزوار حتى نهاية اليوم، بعدما أفادت البعثة الدبلوماسية الأمريكية بخطر وقوع هجمات خطيرة على المدينة خلال 20 تشرين الثاني.

وفي وقت سابق، قال قسم الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الأمريكية في منشور على منصة إكس، إن السفارة الأمريكية في كييف تلقت معلومات عن هجوم جوي كبير محتمل يوم الأربعاء وستغلق أبوابها.

وتابع البيان قائلا "السفارة الأمريكية تنصح الرعايا الأمريكيين بالاحتماء على الفور إذا دوت صفارات إنذار من غارات جوية".

يأتي التحذير بعد يوم من استخدام أوكرانيا لصواريخ أمريكية من طراز أتاكمس لضرب أراض روسية مستغلة تصريح إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المنتهية ولايته.

وفي ضوء هذا القرار، أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمرسوم له صدر أمس الثلاثاء العقيدة النووية المحدثة للبلاد، حيث قال الكرملين تعليقا على توقيع المرسوم الرئاسي بشأن سياسة الردع النووي، إن تحديث العقيدة النووية الروسية كان أمرا ضروريا لجعلها تتماشى مع الوضع السياسي الراهن.