بزشكيان يضع خطة لنقل العاصمة الإيرانية من طهران

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، في اجتماع حكومي عن بدء تطوير خطة لنقل عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" الإيرانية، انه "تم تعيين النائب الأول للرئيس محمد رضا عارف مسؤولا عن إعداد الخطة".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن "تجاهل هذه القضية قد يؤدي إلى حقيقة أن إيران قد تواجه في المستقبل أزمة بيئية وعددا من المشاكل الأخرى".

وكان الرئيس مسعود بزشكيان قد أعلن، 7 ايلول، عن ضرورة نقل عاصمة الجمهورية الإسلامية من طهران إلى ساحل الخليج، حيث أشار إلى أن طهران تواجه حاليا مشكلات لا يمكن حلها بأي طريقة أخرى، فيما وصف عضو لجنة السياسات الداخلية في المجلس الإيراني (البرلمان أحادي الغرفة) سيد روح الله موسوي هذه الفكرة بأنها ممكنة تماما إذا تم اتخاذ الاستعدادات المناسبة.