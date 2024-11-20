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الرئيس الإيراني يناشد بابا الفاتيكان التدخل لوقف الحرب


افادت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ناشد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان استخدام نفوذه لدى "الحكومات المسيحية" لوقف الحرب في الشرق الأوسط.

وقال بزشكيان في تصريحات وصفتها الوكالة بأنها رسالة للبابا: "شَجِع قادة العالم، لا سيما الحكومات المسيحية، على منع استمرار العدوان الذي ينفذه النظام الإسرائيلي الإجرامي".

وذكر الموقع الإلكتروني للحكومة الإيرانية على الإنترنت أن وفدا إيرانيا شارك في فعالية لحوار الأديان في الفاتيكان هو الذي سلم الرسالة للبابا.

وتربط إيران علاقات دبلوماسية رسمية بالفاتيكان منذ عام 1954. وفي عام 2022، بعث الزعيم الإيراني علي خامنئي برسالة إلى البابا فرنسيس يثني فيها على "مواقفه في تعزيز العلاقات بين الإسلام والمسيحية".

وفي الأسبوع الماضي، اقترح البابا فرانسيس أن يدرس المجتمع الدولي ما إذا كانت الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تشكل إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وهو اقتراح يمثل أحد أكثر انتقاداته العلنية صراحة لطريقة إسرائيل خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.

وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في حملتها العسكرية على قطاع غزة لا أساس لها من الصحة وإنها فقط تستهدف مسلحي حركة حماس.

وقال بزشكيان إن طهران مستعدة للتعاون بشكل بناء مع الفاتيكان لتعزيز السلام والعدالة في العالم.

وعادة ما يحرص البابا فرنسيس، رأس الكنيسة الكاثوليكية التي يقدر عدد أتباعها بنحو 1.4 مليار، على عدم الانحياز إلى أي طرف في الصراعات الدولية والتأكيد على أهمية جهود التهدئة. إلا أنه كثف في الآونة الأخيرة انتقاداته لإسرائيل في حربها ضد حماس.

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