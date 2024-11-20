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السفارة الأمريكية في كييف تغلق أبوابها تحسبا لـهجوم روسي كبير!


أعلنت الخارجية الأمريكية اليوم أنها اتخذت قرارا بغلق السفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية كييف بناء على معلومات تحدثت عن احتمال شن "هجوم روسي كبير" اليوم، 20 نوفمبر، حيث ذكر قسم الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الأمريكية في منشور له على منصة "إكس"، إن السفارة الأمريكية في كييف "تلقت معلومات عن هجوم جوي كبير محتمل اليوم الأربعاء وستغلق أبوابها".

واضاف البيان أنه "من باب توخي الحذر، ستغلق السفارة، وتم إصدار توجيهات لموظفي السفارة بالاحتماء في أماكنهم".

وتابع البيان قائلا "السفارة الأمريكية تنصح الرعايا الأمريكيين بالاحتماء على الفور إذا دوت صفارات إنذار من غارات جوية".

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في كل من كييف وبروفاري وجيتومير وبولتافا ومنطقة خاركوف. ووفقا لرئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، سيرغي بوبكو، فقد تم سماع انفجارات ناتجة عن عمل الدفاع الجوي الأوكراني في منطقة كييف.

ويأتي القرار الأمريكي غداة إعلان كييف ضرب أهداف روسية باستعمال صواريخ" أتاكمس" الأمريكية، بعد ضوء أخضر من إدارة بايدن في هذا الصدد. 

ومن الجدير بالذكر أن روسيا كانت تحذر من أن السماح باستخدام الصواريخ الأمريكية لضرب عمق الأراضي الروسية سيعني مشاركة الناتو في النزاع مع روسيا بشكل مباشر.

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