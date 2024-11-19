مجلس الأمن الروسي: بايدن قرر الموت "بشكل جميل" آخذا معه قسما من البشرية

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، عبر قناته على تيلغرام، من مغبة رد روسيا على قصف أراضيها، معتبرا أن جو بايدن ربما قرر الموت "بشكل جميل" مع قسم كبير من البشرية، إذ يرى مدفيديف أن الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة بايدن، بقرارها الموافقة على قصف العمق الروسي بصواريخ ATACMS، تقوم بشكل متعمد بتصعيد الصراع مع روسيا. وأشار إلى أن فريق دونالد ترامب، الذي سيتولى منصب الرئيس في يناير 2025، سيتعين عليه التعامل مع هذا الموضوع وتسويته.

وشدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، على أن قصف عمق الأراضي الروسية بالصواريخ الغربية بعيدة المدى، سيعتبر بمثابة هجوم من جانب دول الناتو.

وبخصوص تعليقه على سماح بايدن لأوكرانيا بقصف العمق الروسي بصواريخ أمريكية، قال مدفيديف، "استخدام صواريخ الناتو بهذه الطريقة، يمكن اعتباره وتصنيفه كهجوم من قبل دول الحلف على روسيا. وفي هذه الحالة، ينشأ الحق في الانتقام والرد بأسلحة الدمار الشامل ضد كييف ومنشآت الناتو الرئيسية، أينما كانت. وهذه هي تعتبر WWIII (الحرب العالمية الثالثة)".

وأوضح مدفيديف، أن الرئيس فلاديمير بوتين، كان قد تحدث في سبتمبر عن رد فعل موسكو في حالة وقوع مثل هذه الهجمات، واليوم تمت الموافقة على نسخة جديدة من أساسيات سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي. وقال مدفيديف: "ربما قرر بايدن العجوز حقا أن يموت بشكل جميل، آخذا معه القسم الأكبر من البشرية".