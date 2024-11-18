أول تعليق روسي على السماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ

اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، بأن ضرب العمق الروسي بصواريخ أمريكية سيؤدي حتما إلى تصعيد خطير، حيث جاء تصريح سلوتسكي تعليقا على تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أفاد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لأوكرانيا بتوجيه ضربات على الأراضي الروسية بصواريخ باليستية تكتيكية أمريكية.

كما أوضح سلوتسكي أن "ضرب العمق الروسي بالصواريخ الأمريكية سيؤدي حتما إلى تصعيد أكثر خطورة، الأمر الذي يهدد تحولها إلى عواقب أكثر تصعيدا"، مشيرا إلى أنه "لا يسع إدارة بايدن إلا أن تدرك أنها تترك لفريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ليس فقط حل النزاع في أوكرانيا، بل المشكلة الأكثر حدة، المتمثلة في منع حدوث مواجهة عالمية"، حسب تعبيره.

ولفت المسؤول الروسي إلى أن مسؤولي البيت الأبيض رفضوا التعليق على الأنباء، مضيفا: "يبدو أن بايدن قرر إنهاء فترته الرئاسية ودخول التاريخ باسم (جو الدموي)"، في حال تأكدت مصادر الصحيفة فإن ذلك سيعني شيئا واحدا فقط: المشاركة الأمريكية المباشرة في الصراع العسكري في أوكرانيا، وسيترتب على ذلك حتما ردا أقسى من روسيا، استنادا إلى التهديدات التي ستواجهها بلادنا"، حسب تعبيره.

بالمقابل، ذكرت "نيويورك تايمز" في وقت سابق، أن جو بايدن منح كييف الإذن بضرب العمق الروسي بالأسلحة الأمريكية بعيدة المدى.