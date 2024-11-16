الصفحة الدولية

ترامب يطالب "نيويورك تايمز" وأكبر دار نشر في العالم ب 10 مليارات دولار تعويضا عن التشهير


طالب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب صحيفة "نيويورك تايمز" وأكبر دار نشر في العالم "بينغوين راندوم هاوس" بدفع 10 مليارات دولار تعويضا عن أضرار "التصريحات الكاذبة والتشهير".

ونقلت مجلة "كولومبيا جورناليزم ريفيو" عن رسالة من محامي ترامب، أشاروا فيها إلى عدد من المقالات التي كتبها الصحفيان في "نيويورك تايمز" روس بوتنر وسوزان كريغ والتي جاءت متزامنة مع إصدار كتابهما الأخير عن ترامب بعنوان "الخاسر المحظوظ: كيف أهدر دونالد ترامب ميراث والده وخلق وهم النجاح".

وجاء في رسالة أُرسلت إلى محاميي صحيفة "نيويورك تايمز" و"بينغوين راندوم هاوس" (Penguin Random House) قبل أسبوع من الانتخابات: "في يوم من الأيام، كانت صحيفة نيويورك تايمز تعتبر صحيفة موثوقة.. لقد ولت تلك الأيام الذهبية".

وتدعي الرسالة أن "صحيفة نيويورك تايمز هي صوت عال للحزب الديمقراطي، وذلك باستخدام التشهير ضد المعارضين السياسيين".

وردت صحيفة "نيويورك تايمز"، وفقا لمجلة "كولومبيا" على الرسالة بإحالة محامي ترامب إلى أكبر دار نشر كتب في العالم بشأن الادعاءات المتعلقة بكتاب من تأليف صحفييها، والتأكيد على التزامها بالحقائق الواردة في المقالات.

وسبق أن رفع ترامب دعوى قضائية بقيمة 100 مليون دولار ضد صحيفة "نيويورك تايمز" وصحفيي الصحيفة، بما في ذلك بوتنر وكريغ، بسبب مقال نشر عام 2020 يزعم أن ترامب الذي كان في منصبه آنذاك فشل في دفع ضرائب الدخل الفيدرالية لمدة 10 سنوات، ورفضت المحكمة العليا في نيويورك ادعاءات ترامب.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مساعد الشؤون القانونية لحرس الثورة الاسلامية : الأميركيون أعاقوا بلدنا ويجب عليهم دفع التعويضات
أزمة جديدة لكيان الاحتلال مع دعوة كاتس للتجنيد الحريديم
روسيا: أوكرانيا خسرت 255 عسكريا خلال يوم واحد على محور كورسك
سارة نتنياهو تتعرض لانتقادات لاذعة بسبب كعكة ميلادها
ترامب يطالب "نيويورك تايمز" وأكبر دار نشر في العالم ب 10 مليارات دولار تعويضا عن التشهير
لاريجاني: خلافا لمزاعم بعض العرب .. حزب الله وحماس باقيان وسيبقيان
ماذا فعل الشهید نصر الله مع سفير ايران بعد تفجيرات البيجر؟
بعد "تهم الاغتصاب".. فريق ترامب يدرس اختيار مرشح آخر للبنتاغون
احتجاز رهائن في مطعم في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس والشرطة تحاصر المكان.
إيران تنفي لقاء ماسك بمندوبها الدائم في الأمم المتحدة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك