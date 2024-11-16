إيران تنفي لقاء ماسك بمندوبها الدائم في الأمم المتحدة

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم السبت (16 تشرين الثاني 2024)، لقاء مندوب بلاده لدى الأمم المتحدة مع مستشار الرئيس الأمريكي الجديد إيلون ماسك، مبدياً استغرابه من "التغطية الواسعة التي قامت بها وسائل الإعلام الأمريكية بهذا الخصوص".

وأعرب بقائي في بيان صحفي مقتضب عن "استغرابه من الاخبار المنتشرة في وسائل الإعلام الأمريكية من لقاء إيلون ماسك مع المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في نيويورك أمير سعيد إيرواني"، مؤكداً "ننفي بشكل قاطع مثل هذا اللقاء".

وادعت صحيفة نيويورك تايمز ان الملياردير إيلون ماسك، المتوقع أن يخدم في إدارة دونالد ترامب، التقى سرا مع سفير إيران لدى الأمم المتحدة ليل الخميس والجمعة، ووصفوا اللقاء بين الاثنين بأنه "ناقش تحييد التوترات بين البلدين"

وذكرت وسائل اعلام أن اللقاء بين الاثنين استمر أكثر من ساعة، وعقد في مكان سري اختاره السفير، في حين أن ماسك هو من طلب إجراء المناقشة المعنية، واصفة اللقاء بأنه "إيجابي" و"أخبار جيدة".