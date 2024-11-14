إيران: لا تغيير على تواجد قواتنا في سوريا

أعلنت إيران، اليوم الخميس (14 تشرين الثاني 2024)، أن تواجد قواتها ومستشاريها في سوريا، مستمر كما في السابق دون أي تغيير.

وقال كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني، علي أصغر حاجي، إن طهران "لم تتخذ أي قرارات لتغيير عدد قواتها في سوريا، في ضوء التوترات في الشرق الأوسط"، وفق ما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية.

وذكر الدبلوماسي الإيراني أن "وجود مستشارينا العسكريين في سوريا مستمر، ولا توجد قرارات بشأن تغييرات في عدد قواتنا وأفرادنا حتى الآن"، مؤكداً أن "كل شيء ما يزال على حاله".