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العراق يسعى لتعزيز علاقاته مع روسيا لكن العقوبات الأمريكية تعرقل ذلك


أكد سبهان ملا جياد المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي تمسّك بغداد بتعزيز العلاقات مع روسيا، مشيرا إلى أن العقوبات الأمريكية تعرقل ذلك، إذ ذكر ملا جياد في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: العلاقات العراقية مع روسيا أدنى من المستوى المطلوب، ونحن نسعى إلى خلق علاقات أكبر وأكثر شمولا مع روسيا، لكن العقوبات الأميركية تحول دون ذلك، وتحد من قدراتنا على التعامل المتبادل وتفعيل الميزان التجاري بيننا في جوانب كثيرة.

وأضاف: "نكن احتراما كبيرا للشعب الروسي، ونسعى للحفاظ على العلاقات التاريخية بين العراق وروسيا وتطويرها ودفعها للأمام لكن مع الأسف العقوبات الأميركية عملت كمصد كبير".

وقال: "لدينا مواقف مشتركة مع روسيا في مواضيع سياسية عديدة على الصعيدين العالمي والعربي، ولذلك نترقب ونتطلع إلى عودة العلاقات إلى سابق عهدها".

ودعا جياد روسيا إلى "الخروج من إطار العقوبات الأمريكية والغربية بشكل سليم واستثمار الأجواء لإنهاء الأزمة الأوكرانية والعودة للمجتمع الدولي بفاعلية أكبر".

ومن الجدير بالذكر أنه في 12 سبتمبر الماضي نظمت وزارة الخارجية العراقية احتفالية بمناسبة الذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين العراق وروسيا بمقر الوزارة ببغداد.

وألقى وكيل الوزارة لشؤون العلاقات الثنائية محمد حسين كلمة نيابة عن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، عبّر فيها عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين.

بالمقابل، أشاد سفير روسيا الاتحادية لدى العراق، أليبروس كوتراشيف، بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبالتوافق في وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية، وأكد أن العلاقة بين بغداد وموسكو تقوم على مبدأ احترام المصالح المتبادلة، مشيرا إلى أن العراق يمثل شريكا استراتيجيا لروسيا في المنطقة.

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