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تأجيل قرار المحكمة بشأن ادانة ترامب في نيويورك


 اجّل القاضي الذي ينظر في قضية دونالد ترامب الجنائية في نيويورك ، اصدار قرار بشأن امكانية الغاء ادانة الرئيس المنتخب حتى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ، وفق ما اعلنت المحكمة الثلاثاء.

وأفادت المحكمة في رسالة عبر البريد الإلكتروني للأطراف المعنية في القضية ، بحسب فرانس برس ، انه "تم قبول الطلب المشترك لتأجيل المهل النهائية الحالية حتى 19 نوفمبر".

وتتعلق القضية المرفوعة ضد الرئيس المنتخب بتهمة دفع اموال لممثلة افلام اباحية مقابل سكوتها.

وارسل ممثلو الادعاء في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، الفين براغ، رسالة عبر البريد الالكتروني الى القاضي خوان ميرشان يوم الاحد ، طلبوا منه فيها ايقاف الاجراءات مؤقتا بسبب فوز ترامب في انتخابات الخامس من نوفمبر.

وقال ممثلو الادعاء :" ان ترامب طلب من المكتب الموافقة على التأجيل

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