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الرئيس الإيراني: علينا إدارة ساحة المواجهة مع أمريكا بأنفسنا


شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2024)، على ضرورة إدارة المواجهة مع أمريكا بشكل مباشر.

وذكر بزشكيان في لقاء مع وزراء خارجية إيران السابقين أن "المفاوضات الإيرانية مع الدول الأوروبية مستمرة لكن الإسرائيليين يحاولون عرقلة ذلك"، مضيفاً "علاقتنا جيدة مع جيراننا".

وكشف أن "الصينيين يهتمون بالعمل أكثر في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والبناء في إيران، فيما يجري العمل مع روسيا على توسيع واستكمال خطوط النقل وخطوط نقل الغاز"، لافتاً إلى أن "الهنود يصرون على تفعيل مسار ميناء تشابهار جنوب شرق إيران".

وعن العلاقات مع دول الخليج، بين الرئيس الإيراني أن "دول جنوب الخليج تتطلع إلى توسيع العلاقات وتفعيل طرق العبور".

وأوضح أنه "يجب أن نكون متسامحين مع أصدقائنا ومع أعدائنا، واليوم أؤمن بهذا الرأي أكثر من أي وقت مضى، ومن أجل معالجة المشاكل الداخلية وتنمية البلاد، بالإضافة إلى تنظيم الشؤون الداخلية، يجب علينا تنظيم العلاقات الدولية للبلاد وحل التوترات وتحسين مجال التفاعلات والعلاقات مع دول المنطقة والعالم".

وعن العلاقة مع أمريكا في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، قال بزشكيان "في رأيي، حتى بالنسبة لأمريكا، شئنا أم أبينا، فإننا في نهاية المطاف سنواجه هذا البلد على الساحة الإقليمية والدولية، ومن الأفضل أن ندير هذه الساحة بأنفسنا؛ بطبيعة الحال، ستعمل الحكومة في نهاية المطاف على تعزيز السياسة الخارجية برمتها في إطار الاستراتيجية والأساليب الكلية التي ينتهجها النظام".

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