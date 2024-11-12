ممثل الاتحاد الأوروبي يدعو الدول الأوروبية للاستقلال عن الولايات المتحدة

دعا ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية جوزيب بوريل، الدول الأوروبية إلى تحمل مسؤولية ضمان أمنها بنفسها وعدم الاعتماد على نتائج الانتخابات الأمريكية، حيث ذكر بوريل خلال مقابلة مع صحيفة الـبايس الإسبانية إن "أوروبا في خطر"، داعيا الأوروبيين إلى تحمل المسؤولية عن أنفسهم، لأنه لا يمكنهم الاعتماد على مزاج الانتخابات الأمريكية كل 4 أعوام، حسب تعبيره.

وأشار جوزيب بوريل إلى أن مسألة القدرة الدفاعية لأوروبا ظهرت على خلفية الصراع بين أوكرانيا وروسيا، لافتا إلى أن نموذج الدفاع الذي كان سائدا هو "الإقلال من الشيء أفضله"، لأن الجميع كانوا يفكرون دائما في زيادة الرواتب التقاعدية، إلا أن الأزمة الأوكرانية جعلت الأوروبيين يفكرون في ضرورة أن يكون لديهم مزيد من القوة للدفاع عن أنفسهم أيضا.

وبعد أن فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في 6 نوفمبر الجاري، فمن المفترض أن يوافق الكونغرس الجديد على نتائج التصويت، وسيتولى ترامب رسميا مهامه في حفل التنصيب 20 ينايرالمقبل. ويجدر بالذكر أن ترامب وعد خلال حملته الانتخابية بأنه سيحقق تسوية في النزاع في أوكرانيا خلال يوم واحد فقط، في حين أكدت موسكو أن الصراع معقد للغاية ولا يمكن تسويته بهذه السهولة.

ولقد انتقد ترامب في مناسبات عديدة النهج الأمريكي تجاه الصراع في أوكرانيا، كما وصف فلاديمير زيلينسكي عدة مرات بـ"البائع المتجول" و"أفضل مساوم بالعالم"، مشيرا إلى أنه كان يغادر الولايات المتحدة بعد زياراته محملا بمليارات الدولارات.