الصفحة الدولية

موقف مفاجئ بين اردوغان والأسد في قمة الرياض!


 

أظهرت لقطات مصورة، نشرها صحفيون أتراك، غياب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان عن مقعده في قاعة القمة العربية الاستثنائية بالرياض يوم الاثنين 11 تشرين الثاني 2024، بينما كان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، يلقي كلمته أمام القمة.

وظهر في اللقطات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، السفير التركي في الرياض، أمر الله إشلر، جالساً في مقعد الرئيس التركي، في وقت إلقاء الأسد لكلمته، ما أثار العديد من التساؤلات حول غياب إردوغان في هذا التوقيت المهم.

وجاءت هذه القمة في وقت حساس، حيث يلتقي خلالها زعماء عرب ومسلمون في العاصمة السعودية بعد أكثر من عام من التصعيد الإقليمي والحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

ومن المتوقع أن تكون هذه القمة بمثابة فرصة لتوجيه رسالة إلى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي قد وجه في وقت سابق دعوة لرئيس النظام السوري للقاءه، إلا أن بشار الأسد لم يظهر أي بادرة إيجابية حيال هذا العرض، رغم أنه أكد في تصريحات سابقة عدم ممانعته لهذه الخطوة.

وبحسب التقارير، فقد اشترط الأسد أن يتقدم أي لقاء بخارطة طريق تبدأ بإعلان تركيا نيتها الانسحاب من سوريا. 

في 25 تشرين الأول الماضي، أعلن إردوغان في تصريحات له أنه طلب من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، "المساعدة" في ضمان تواصل النظام السوري مع أنقرة بهدف تطبيع العلاقات بين البلدين.

وذكر إردوغان إنه يأمل أن تتخذ دمشق "نهجا بناءً" في هذا الصدد، معتبراً أن تطبيع العلاقات سيكون في صالح سوريا أيضاً.

كما أضاف في تصريحات صحفية على متن طائرته أثناء عودته من قمة بريكس في قازان، أن "روسيا لها تأثير كبير على الحكومة السورية، وطلبنا من بوتين ضمان رد الأسد على دعوتنا".

ومن الجدير بالذكر أن العلاقات بين تركيا وسوريا قد شهدت تحولاً جذرياً مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد النظام السوري عام 2011، فقد كانت تركيا حليفًا أساسيًا للاسد قبل بدء الحرب الأهلية، حيث جمعت بين إردوغان والأسد علاقة صداقة وتعاون اقتصادي، إلا أن هذه العلاقة تدهورت بسرعة بعد قمع الاحتجاجات بالقوة وتحولها إلى نزاع مسلح، ليبدأ إردوغان بدعوة الأسد إلى التنحي، ويصبح من أبرز منتقدي النظام السوري في المجتمع الدولي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
موقف مفاجئ بين اردوغان والأسد في قمة الرياض!
أردوغان: الدول الإسلامية عجزت عن إبداء رد فعل حيال مجازر إسرائيل
العمليات المشتركة: مقتل 4 إرهابيين بضربة جوية في سلسلة جبال حمرين بكركوك
نائب إيراني معلقًا: ينبغي القيام بالاختبار النووي قريبا
وزير الخارجية الإيراني: عواقب اتساع رقعة الحرب لن تقتصر على منطقة الشرق الأوسط!
روسيا تدعو لإنسحاب القوات الاسرائيلية من لبنان فوراً!
السلطات الإسبانية: عشرات المفقودين بفعل الفيضانات المدمرة
اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع في مدينة بحري السودانية
بوتين يحدد ستة أسس للنظام العالمي الجديد ويكشف عن "ابتسامة السبع الماكرة"! نص كلمته أمام منتدى فالداي
الرئيس الروسي: روسيا تدرك مسؤوليتها تجاه العالم كونها قوة نووية!
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك