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العمليات المشتركة: مقتل 4 إرهابيين بضربة جوية في سلسلة جبال حمرين بكركوك


أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت (9 تشرين الثاني 2024)، مقتل 4 إرهابيين بضربة جوية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك على الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات صلاح الدين. 

وقالت القيادة في بيان إنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ما زالت قواتنا المسلحة البطلة في مختلف قواطع المسؤولية تسجل نجاحات متميزة في دك أوكار الإرهاب وتتعقب عناصره المنهزمة وتلحق الهزائم بهم".

وأضافت أنه "بعد جهد استخباري مميز من الرجال الذين نذروا أنفسهم للعراق وشعبه في مديرية الاستخبارات العسكرية، وتسخير مواردها الميدانية البشرية والفنية، ومن خلال المتابعة المكثفة من قبل خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة على مدار يومين متواصلين فقد تم تحديد موقع مفرزة إرهابية مكونة من (4) عناصر في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك على الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات صلاح الدين".

وأوضحت القيادة أنه "على ضوء هذه المعلومات الدقيقة وبالساعة 1820 من اليوم، نفذ صقور الجو الشجعان بواسطة طائرات F_16 ضربة موجعة استهدفت خلالها هذه المفرزة الإرهابية مما أدى إلى مقتل عناصرها وتدمير الوكر الذي كانوا يتمركزون به، كما أسفرت هذه الضربة- بحسب المعلومات المتوافرة- عن تدمير أسلحة وأعتدة ومواد لوجستية ومتفجرة".

 

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العمليات المشتركة: مقتل 4 إرهابيين بضربة جوية في سلسلة جبال حمرين بكركوك
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