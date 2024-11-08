روسيا تدعو لإنسحاب القوات الاسرائيلية من لبنان فوراً!

أكد نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين والسفير اللبناني لدى موسكو شوقي فارس بو نصار، على ضرورة فض الصراع في لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، حيث صرّحت وزارة الدفاع الروسية عقب اجتماع المسؤولين في موسكو بأنه، "تم تبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي المتعلق بتصعيد الصراع اللبناني الإسرائيلي، واتفق الطرفان على ضرورة حل هذا الصراع بالوسائل السياسية والدبلوماسية حصرا".

وشدد اللقاء على "ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية فورا من الأراضي اللبنانية لإيجاد حل حقيقي والسبل السلمية لحل الصراع في الشرق الأوسط”.