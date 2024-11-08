الرئيس الروسي: روسيا تدرك مسؤوليتها تجاه العالم كونها قوة نووية!

أوضح بوتين في كلمة وحوار مطول أمام منتدى "فالداي" في سوتشي أمس رؤيته للنظام العالمي الجديد ومستقبل علاقات روسيا مع دول العالم بما فيها الولايات المتحدة، وسبل حل الملفات الساخنة، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا باعتبارها قوة نووية، تتفهم مسؤوليتها تجاه العالم ومستعدة لمناقشة الاستقرار الاستراتيجي.

وشدد بوتين خلال حديثه في الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، على أنه يجب على الجانب الآخر أن يكون صادقا، مع أخذ جميع جوانب العلاقة في الاعتبار.

وأضاف، "اليوم هذه مسألة صعبة، بل أكثر صعوبة مما كانت عليه قبل 20 إلى 30 سنة، لكننا نفهم مسؤوليتنا كدولة، من حيث قدراتها وعدد حاملات الرؤوس الحربية ونوعية الأسلحة الحديثة، نحن نتفهم كل هذا، وبشكل عام نحن مستعدون لهذا الحوار، لكن على الجانب الآخر أن يتعامل مع هذا الأمر بأمانة، مع أخذ جميع جوانب علاقتنا في الاعتبار".