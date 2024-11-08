الرئيس الروسي: لدينا أفكارنا الخاصة بشأن الصراع في الشرق الأوسط وقد يلوح الضوء في نهاية النفق

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جلسة منتدى "فالداي" الدولي للحوار، بأن روسيا لديها أفكارها الخاصة بشأن حل النزاع في الشرق الأوسط، مؤكدا أن ضوءا في نهاية النفق قد يلوح، إذ ذكر بوتين في اجتماع لنادي فالداي الدولي للمناقشة: "لدينا أفكارنا الخاصة بشأن هذا الأمر... بشكل عام، قد يكون هناك ضوء يلوح في نهاية النفق".

وشدد الرئيس الروسي على أن الوضع في الشرق الأوسط صعب، وقال: "ترى روسيا أن من الضروري تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إسرائيل وفلسطين، وهذه ليست سياسة انتهازية إزاء الوضع، فهذا هو الموقف التقليدي منذ زمن الاتحاد السوفييتي، وقد واصلت روسيا السير في هذا المسار".

وأضاف الرئيس الروسي أن جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط لا يريدون المواجهة ويفكرون في التوصل إلى نوع من الاتفاق، وتابع، "لدي شعور بأن جميع المشاركين تقريبا اليوم في هذه العملية الصعبة، جميعهم.. على الأقل لا يريدون مزيدا من التطور نحو المواجهة، ولكن على العكس من ذلك، يفكرون في كيفية التوصل إلى بعض الاتفاقات.. ونحن نعمل على ذلك".

ومن الجدير بالذكر أن منتدى "فالداي" الدولي للحوار هو عبارة عن جمعية تضم كبار الخبراء الأجانب والروس في مجال العلوم السياسية والاقتصاد والتاريخ والعلاقات الدولية، وقد تم إنشاء المنتدى في سبتمبر 2004 بمبادرة من وكالة "ريا نوفوستي"، ومجلس السياسة الخارجية والدفاع، ومجلتي "روسيا في الشؤون العالمية" و"ملف روسيا"، ويعود اسم النادي إلى موقع المؤتمر الأول الذي انعقد في مدينة فيليكي نوفغورود بالقرب من بحيرة فالداي.

ويعتبر منتدى "فالداي" واحدة من منصات التفاعل الرائدة في العالم بين اهل النخبة الفكرية والسياسية الروسية والدولية.