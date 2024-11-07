حساب سماحة السيد الخامنئي (دام ظله) بالعربية يغرّد بذكرى أربعين الشهيد السيد حسن نصر الله (قده)

نشر حساب سماحة السيد علي الخامنئي (دام ظله) سلسلة من التغريدات في ذكرى مرور 40 يوما على اغتيال إسرائيل للأمين العام لـحزب الله اللبناني الشهيد السعيد السيد حسن نصر الله(قده).

وجاء في تغريدات نشرها حساب سماحته بالعربية: "تصادف هذه الأيام الذكرى الأربعون لاستشهاد المجاهد العظيم في عصرنا، الذي لم يعرف الكلل، السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، ورفع الله قدره، وعظم الله أجره. وإننا نُكرّم ذكراه".

وأضاف سماحة السيد(دام ظله)، "نُكرّم ذكرى الشهيد السيد حسن نصر الله، والشهيد هنية، والشهيد صفي الدين، والشهيد يحيى السنوار، والشهيد نيلفروشان، وسائر شهداء المقاومة. فللحق والإنصاف، لقد منحوا الإسلامَ وجبهة المقاومة عزة وقوة وقدرة مضاعفة".

وتابع سماحة السيد، "عرج السيّد العزيز نصر الله إلى المقامات السامية للشهداء، ونال ما كان يتمناه، ولكنه ترك لنا إرثا خالدا، ألا وهو حزب الله".

وأضاف سماحته، "لقد تحوّل حزب الله، ببركة وشجاعة السيد نصر الله، ودرايته، وصبره، والتوكّل المذهل الذي كان لديه، إلى منظمة عجزَ العدو المجهز والمدجج بأنواع الأسلحة المادية والإعلامية، عن التغلب عليه، وسوف يعجز عن التغلب عليه، إن شاء الله".

وكتب حساب سماحة السيد في تغريدة أخرى: "أنواع الجهاد هذه، المتواصلة اليوم بقوّة في لبنان وغزة و فلسطين، سيستتبعها حتما انتصار جبهة المقاومة. هذا ما يُدركه المرء من مُجمل الأحداث، ومن الوعد الإلهيّ أيضا".