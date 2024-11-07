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الرئيس الروسي يهنئ ترامب، ويضيف الكرة بملعب واشنطن!


هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، المرشح الجمهوري دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت هذا الأسبوع، إذ ذكر بوتين: "لا أعتقد أن من الخطأ إجراء مكالمة هاتفية مع ترامب.. نحن مستعدون للتحدث معه.. وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأهنئه بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة".

وأضاف: "رغبة ترامب في استعادة العلاقات مع روسيا وتسهيل إنهاء الأزمة الأوكرانية تستحق الاهتمام"، وتابع، "نحن مستعدون لاستعادة العلاقات مع أميركا والكرة في ملعب واشنطن".

كما أوضح الرئيس الروسي أنه معجب بكيفية تعامل ترامب في اللحظات التي أعقبت محاولة اغتياله في يوليو الماضي، ووصف ترامب بأنه "رجل شجاع".

وأكد أن "لا جدوى من الضغط علينا، لكننا مستعدون دائما للتفاوض مع مراعاة المصالح المشروعة المتبادلة، لقد دعونا إلى هذا وندعو كل الأطراف لذلك".

ومضى قائلا إن "البعض في الغرب يحلمون بعالم بدون روسيا لأنهم يسعون إلى الهيمنة على العالم لكن روسيا أوقفت مرارا أولئك الذين سعوا إلى الهيمنة العالمية".

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