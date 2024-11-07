سماحة السيد الخامنئي: المقاومة الفلسطينية خاضت 9 معارك مع الاحتلال خلال 15 عاماً وهزمته

اكد قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، أن المقاومة الفلسطينية خاضت 9 معارك مع الاحتلال خلال 15 عاماً وهزمته.

وقال سماحته خلال لقاء مع أعضاء مجلس خبراء القيادة، إن "الجهاد المستمر بقوة في لبنان وغزة سيؤدي لانتصار جبهة المقاومة وجبهة الحق وهذه النتيجة مؤكدة"، مبينا انه "بحسب ما يُفهم من التطورات والوعد الإلهي فإنّ انتصار الحق ومحور الحق وجبهة المقاومة يبدو قطعياً".

وأضاف ان "السيد حسن نصرالله صعد إلى أعلى مراتب الشهداء وحقق ما تمناه وترك ذكرى خالدة هي حزب الله"، مؤكدا انه "ببركة شجاعة السيد نصرالله وحنكته وصبره نما حزب الله بشكل هائل وأصبح يتصدى للعدو".

وتابع سماحته ان "حزب الله اصبح يتصدى للعدو المجهز بجميع أنواع الأسلحة والمدعوم إعلاميا وبإذن الله لن يهزم"، مشيرا الى ان "نصر الله والسنوار وباقي شهداء المقاومة منحوا الإسلام وجبهة المقاومة العزة والقوة المضاعفة".

وبين ان "الكيان الصهيوني ظن أن اغتيال قادة حماس يعني نهايتها لكن الحركة تواصل القتال وهذا يعني هزيمته، الا ان حزب الله أجبر إسرائيل خلال 40 عاماً على الانسحاب من بيروت وصيدا وطهّر جنوب لبنان من الصهاينة".

وأشار الى ان "العالم سيرى بوضــوح كيــف سيهزم الكيان الصهيوني على يد حزب الله، الذي تحول من مجموعة صغيرة من المجاهدين إلى قوة عظيمة قادرة على تحقيق الإنجازات".

وأوضح سماحة السيد الخامنئي ان "المقاومة الفلسطينية خاضت 9 معارك مع الاحتلال خلال 15 عاماً وهزمته واليوم انتصرت أيضاً"، مشيرا الى ان "حزب الله قوي ويواصل كفاحه رغم أن البعض داخل لبنان وخارجه يظنون أنه ضعف وهم واهمون ومخطئون".