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دبلوماسي تونسي سابق: بانتخاب ترامب ندخل في مرحلة انهيار منظومة مبنية على القانون!


علق وزير الخارجية التونسي الأسبق أحمد ونيس على إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، حيث ذكر، "إن العالم يدخل في انهيار منظومة عالمية مبنية على مبادئ القانون وقيم الأخلاق التي تعتمد مفهوما واحدا منسجما للإنسان".

وأضاف في تصريح لـ"موزاييك" أن ترامب وموجة اليمين المتطرف الصاعدة في العواصم الغربية لا تؤمن بأن مفهوم الإنسان هو مفهوم واحد وإنما تؤمن بالتفوق الذي نجح ماديا وله الشرعية الكاملة للتعدي والتغلب على من يخسر القدرة المادية للتغلب على غيره.

وأشار أحمد ونيس إلى أنه لا يمكن تناسي أن دونالد ترامب قد وقع بقرار ذاتي على اعتراف بلاده بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل إضافة إلى توقيعه على إعلان يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية التي تم احتلالها عام 1967 وضمتها عام 1981، مؤكدا في الوقت نفسه أن ترامب سيواصل اتخاذ هذا المنهج دون رجعة.

وأفاد وزير الخارجية التونسي الأسبق بأن الأمة العربية تخشى هذه العاصفة التي تستهدف أمتنا وحقوقنا وأراضينا وتستهدف في العالم ثقافة المبادئ والأدبيات والأخلاق التي تدعمت في ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح الدبلوماسي التونسي أن العالم يدخل عهدا جديدا من الحضارة الإنسانية والثقافة السياسية ما بعد سنة 1945 تاريخ صدور ميثاق الأمم المتحدة خصوصا، موضحا أن انتخاب ترامب لا يعني الأمريكيين فقط وانما كامل المنظومة العالمية في ظل قدرة الولايات المتحدة على التأثير على محيطها إقليميا وعالميا.

وشدد على ضرورة تجند المجموعة العربية أكثر مما كانت عليه لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي وسياسة العنف ونكران القيم ليس في المحيط العربي فحسب وإنما في كل العالم.

وأعلن المرشح دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.

 

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