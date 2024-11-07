الإعلام الأوكراني: صاروخ أونكس البحري الروسي يشكل خطرا على الأهداف البحرية والبرية على حد سواء!

أعرب الإعلام الأوكراني عن قلقه الشديد من الاحتياطيات الكبيرة لصواريخ "أونكس" البحرية الموجودة في الجيش الروسي، فقد نشرت قناة تليغرام "فوني كرونيكا" (يوميات الجيش) بأن عدد الصواريخ من هذا النوع بلغ الآن في الجيش الروسي نحو 500 صاروخ جاهز للاستخدام، وقالت إن الأوكرانيين يخشون من أن تلك الصواريخ ستوجه قريبا ضد منشآت الطاقة ومجمع الصناعات الحربية الأوكرانية.

وأعادت القناة إلى الأذهان أن صاروخ "أونكس" يخصص أساسا لتدمير السفن الحربية، ولكن العملية العسكرية الروسية في سوريا أظهرت أن تلك الصواريخ يمكن أن تستخدم بنجاح ضد المنشآت البرية. وقد استخدمت فعلا ضد منشآت الإرهابيين.

ومن ميزات "أونكس" المهمة سرعته فوق الصوتية التي تجعل من الصعب إسقاطها بوسائل الدفاع الجوي. والميزة الثانية هي مدى عمل الصاروخ الذي يصل 800 كيلومتر. أما النموذج المطور " أونكس–إم" للصاروخ فيعتمد عمله مبدأ "ترمي وتنسى".

كذلك يمكن أن يستخدم الصاروخ لإصابة الأهداف الثابتة والمتحركة على حد سواء. وعند الاقتراب من الهدف يتم تشغيل نظام الرادار المقاوم للتشويش.

ومن الجدير بالذكر أن رأس التوجيه الذاتي للصاروخ تم تحديثه في مطلع عام 2024.