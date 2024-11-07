الصفحة الدولية

ما مصير القضايا الجنائية المرفوعة ضد ترامب؟


أكد موقع "بوليتيكو" الأمريكي أن فوز المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية سيجعله محميا من عواقب الملاحقة القضائية لما يمنحه المكتب البيضاوي من حصانة قانونية للرئيس.

وبحسب تقرير الموقع، فإن أي شخص يعينه دونالد ترامب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، لإدارة وزارة العدل سيكون لديه سلطة إسقاط جميع التهم الفيدرالية الموجهة إلى الرئيس رسميا.

تعتبر قضية جورجيا في أغسطس 2023أشهر القضايا التي رفعت ضد ترامب والتي اتهم من خلالها بمحاولة تقويض انتخابات عام 2020 من خلال التآمر لإفساد عملية التصديق في جورجيا، لكن ترامب استأنف هذا الحكم، مما أدى إلى تجميد جميع الإجراءات لعدة أشهر.

الآن، أصبحت نتيجة هذا الاستئناف غير ذات أهمية تقريبا، فحتى لو تم استئناف القضية، فسوف يسعى ترامب إلى إسقاط التهم أو في حالة فشله في ذلك، سيؤجلها طوال مدة رئاسته.

وسيحاول ترامب إسقاط جميع التهم وإن فشل، فسيكون لديه مخرج آخر، لما يتمتع به الرؤساء من حصانة واسعة من الملاحقة القضائية أثناء وجودهم في مناصبهم.

والقضية الوحيدة التي أدين فيها ترامب بالفعل هي تزوير السجلات التجارية للتغطية على أموال دُفعت لستورمي دانييلز، ممثلة الأفلام الإباحية، وتم الحكم على ترامب في 26 نوفمبر، ولكن محامي الرئيس المنتخب، الذين نجحوا بالفعل في تأخير الحكم مرتين، من المؤكد أنهم سيجادلون ضد نقله إلى قاعة محكمة الولاية في فترته الرئاسية.

ومن المتوقع إلغاء الحكم بالإدانة في ضوء حكم المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية.

وفي قضية 6 يناير التي رفعها ضده أعضاء الكونغرس زاعمين أنه يتحمل المسؤولية القانونية عن العنف، فمن المرجح أن تظل القضية على بعد أشهر أو حتى سنوات من الحل، ومن الممكن أن يكون لدى ترامب القدرة على إيقاف التقاضي طوال مدة رئاسته.

ومن المتوقع أن يستخدم عودته إلى الرئاسة لمحاولة تجنب العواقب أو الغرامات المالية الحادة لهذه الدعاوى القضائية، والتي تبلغ قيمتها أكثر من نصف مليار دولار من الالتزامات.

وأعلن ترامب اليوم فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بفارق واضح من الأصوت على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس. 

 

وبانتظار إعلان النتائج الرسمية أفادت "فوكس نيوز" بأن ترامب حصل على 277 صوتا في المجمع الانتخابي، فيما أعلن رئيس مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي مايكل جونسون عن فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة بعد تخطيه حاجز الـ 270 صوتا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ما مصير القضايا الجنائية المرفوعة ضد ترامب؟
هاريس في أول تعليق لها: علينا قبول نتائج الانتخابات
إثر فوز ترامب، زعماء الاتحاد الأوروبي يدعون لاجتماع طارئ!
ترامب الرئيس الـ47 لأمريكا بحصوله على 277 صوتا
الحزب الجمهوري يفوز بالأغلبية في مجلس الشيوخ بعد حصوله على 51 مقعدا
اخر نتائج فرز الاصوات في الانتخابات الامريكية
ترامب: سنحقق نصراً هائلاً وسنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى
هاريس: الانتخابات الحالية ستشكل نقطة تحول في الولايات المتحدة
سباق محموم إلى البيت الأبيض.. ترامب وهاريس يؤكدان " كل صوت سيصنع فارقاً"
إيران تحكم بالإعدام على 3 جواسيس لصلتهم باغتيال العالم النووي الشهيد محسن فخري زاده
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك