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هاريس في أول تعليق لها: علينا قبول نتائج الانتخابات


دعت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الأمريكية كامالا هاريس، الخميس، الى قبول النتائج والتي اسفرت عن فوز منافسها دونالد ترامب.

وقالت هاريس في خطاب لها، "نتائج هذه الانتخابات ليست ما كنا ننشده ولا قاتلنا من أجله وأشكر الرئيس بايدن وأشكر قيادة الحزب الديمقراطي على ثقتها بي".

وأضافت "الأمل في الوعد الأمريكي سيبقى طالما لم نستسلم"، مشددة بالقول "أنا فخورة في السباق الانتخابي والطريقة التي خضنا فيها المنافسة للرئاسة". 

وتابعت هاريس "علينا قبول نتائج الانتخابات، وتحدثت مع الرئيس ترامب وقلت له إننا سنساعد في انتقال سلمي للسلطة"، مضيفة "أعترف بالهزيمة".

 وفاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب على منافسته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، بـانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية التي جرت الثلاثاء.

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