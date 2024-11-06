إثر فوز ترامب، زعماء الاتحاد الأوروبي يدعون لاجتماع طارئ!

عقد زعماء الاتحاد الأوروبي جلسة طارئة خلال قمة بودابست، 7-8 نوفمبر الجاري، لمناقشة الإجراءات الإضافية بعد فوز مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

جاء ذلك وفقا لما صرح به مسؤول دبلوماسي في بروكسل لوكالة "تاس"، حيث تابع المصدر أن القضايا الرئيسية التي ستتم مناقشتها ستكون مخاطر نشوب حرب تجارية جديدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وانخفاض الدعم لنظام كييف من واشنطن.

وذكر المصدر: "ستكون القمة غير الرسمية في بودابست فرصة جيدة للزعماء لإجراء مناقشة طارئة حول استعداد الاتحاد الأوروبي لعواقب فوز ترامب. وهنا يرتبط هذا الحدث بمخاطرتين رئيسيتين: تعقيد العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وحتى بداية حرب تجارية جديدة، وإمكانية خفض المساعدات العسكرية لأوكرانيا".

وقد أعلن رئيس مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي مايكل جونسون عن فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة بعد تخطيه حاجز الـ 270 صوتا انتخابيا، وأعلن ترامب نفسه فوزه أمام تجمع من أنصاره، واصفا انتصاره بالتاريخي.

وجرت الانتخابات العامة في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الخامس من نوفمبر، حيث يتم انتخاب الرئيس وثلث أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب بأكمله في الكونغرس الأمريكي، إضافة إلى حكام 11 ولاية وإقليمين. ويتنافس على رئاسة الولايات المتحدة عن الحزب الجمهوري الرئيس السابق ومرشح الحزب دونالد ترامب، وعن الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس ومرشحة الحزب كامالا هاريس.