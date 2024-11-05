ترامب: سنحقق نصراً هائلاً وسنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى

اعتبر الرئيس الامريكي السابق المرشح الجمهوري في الانتخابات دونالد ترامب، ان هذا اليوم هو الاهم في تاريخ امريكا.

وقال ترامب في تدوينة عقب الادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية: "سيكون هذا اليوم هو الأهم في تاريخ أمريكا، إن حماس الناخبين في ازدياد لأن الناس يريدون أن يجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى وهذا يعني أن الطوابير ستكون طويلة".

وأضاف مخاطبا الأمريكيين: "معًا، سنحقق نصرًا هائلاً ونجعل امريكا عظيمة مرة أخرى".