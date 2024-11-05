سباق محموم إلى البيت الأبيض.. ترامب وهاريس يؤكدان " كل صوت سيصنع فارقاً"

أكد الرئيس السابق ومرشح الرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، في آخر تجمع انتخابي له، أنه لن يخسر هذه الانتخابات.

وقال المرشح الجمهوري إن "نتائج التصويت المبكر تظهر تقدمنا"، مشدداً على أن السباق الانتخابي محتدم وكل صوت سيصنع فارقا.

ووعد ترامب "بقيادة الولايات المتحدة والعالم" نحو "قمم جديدة". وأضاف بالقول: "علينا الاهتمام بملف الهجرة ومنع دخول المجرمين والإرهابيين لبلادنا".

من جانبها، حذّرت المرشّحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس خلال آخر تجمّع انتخابي كبير لها، من أنّ هذه الانتخابات ستكون متقاربة إلى حد كبير في النتائج.

وقالت " كلّ صوت مهمّ ، ولدينا الفرصة لأن نطوي أخيرا صفحة عقد من مشروع سياسي قاده الخوف والانقسام"، في إشارة إلى منافسها ترامب الذي لم تسمّه.

وتجري الانتخابات اليوم الثلاثاء في سائر أنحاء الولايات المتّحدة، لكنّ أكثر من 75 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم مسبقا سواء عبر البريد أو في مراكز الاقتراع، لا سيّما في الولايات السبع المتأرجحة التي ستحسم هوية من سيجلس في المكتب البيضاوي في 20 كانون الثاني 2025.

ويواصل معسكر المرشح الجمهوري اتهام الديمقراطيين بالضلوع في عمليات "تزوير" و"غش" في العملية الانتخابية في ولايات رئيسية، في حين يخشى معسكر المرشحة الديمقراطية من أن يسارع ترامب إلى التشكيك بأيّ فوز محتمل لهاريس وإعلان فوزه بالرئاسة خلافا للواقع.

بدورها، حذّرت دانا ريموس، كبيرة مستشاري حملة هاريس، من أنّه "لا يمكننا أن نسمح لترامب، ونحن لن نسمح له، بأن يشوّه سمعة الانتخابات أو مؤسساتنا عبر محاولاته المتكرّرة لزرع الفوضى والشكّ".

وأضافت "على الرّغم من كلّ الضجيج الذي يثيره الجمهوريون في سبيل تقويض الانتخابات والزعم بحصول عمليات تزوير، فإنّ التصويت أصبح الآن أسهل وأكثر أمانا من أيّ وقت مضى في كلّ الولايات المتأرجحة تقريبا منذ الإصلاحات التي أقرّيناها بعد العام 2020".

ولم يعترف ترامب يوما بهزيمته في الانتخابات التي جرت قبل أربعة أعوام وهو ملاحق اليوم جنائيا بتهمة محاولة التلاعب بتلك النتائج.