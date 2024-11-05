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"انتحر أحدهم اليوم لدى استدعائه إلى الخدمة".. من هم "الجنود الوحيدون" في الجيش الإسرائيلي؟.


يصنف الضابط احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي برتبة رائد المنتحر لدى استدعائه للخدمة، على أنه "جندي وحيد"بحسب الجيش الإسرائيلي، فماذا يعني مصطلح "الجندي الوحيد"؟

"الجندي الوحيد" هو الجندي الذي يعمل في الجيش الإسرائيلي ويكون منفصلا عن عائلته لأسباب مختلفة. ويتم تعريف الجندي على أنه وحيد في الحالات التالية: "إذا انقطع اتصاله بعائلته، أو إذا لم يكن له عائلة في إسرائيل، أو إذا كان يتيما".

يبلغ عدد الأفراد الذين يتم تعريفهم "جندي وحيد" في صفوف الجيش الإسرائيلي قرابة 5800 جندي، نصفهم لديهم عائلات لا تعيش في إسرائيل.

وعادة ما تخلو جنازات "الجندي الوحيد" من الحضور، ولذلك تكثر الدعوات بين المستوطنين لحضورها والتواجد بها.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن الضابط الذي انتحر يوم الاثنين، عساف داغان 38 عاما، يندرج تحت تصنيف "جندي وحيد" إذا أنه من أصل فنزويلي، بدأ مسيرته في الجيش مع فرقة المظليين وأصبح ضابطا، وخدم في حرب لبنان الثانية ثم تطوع في دورة طيار.

وتم تسريحه من الخدمة النظامية قبل حوالي ثلاث سنوات، لكنه استمر في الخدمة في الاحتياط منذ ذلك الحين.

وقالت والدته، إنه خلال السنوات الأربع التي مرت منذ تسريحه من الخدمة، عانى ابنها من اضطراب ما بعد الصدمة، وكتب الجندي في الرسالة التي تركها لوالدته: "ربما تشعرين بالارتياح عندما تعلمين أنني وجدت الراحة".

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