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ممثل الأمم المتحدة في العراق، في أول تعليق له بعد لقاء سماحة السيد السيستاني(دام ظله)


صرّح ممثل الأمم المتحدة في العراق محمد الحسّان، اليوم الاثنين 4 تشرين الثاني 2024، باتفاقه مع المرجع الديني الأعلى في النجف الاشرف السيد علي السيستاني على العمل المشترك لتعزيز مكانة العراق وأمنه، إذ ذكر الحسّان في مؤتمر صحفي عقب لقاء السيد السيستاني، "تشرفت بلقاء سماحة السيد السيستاني واستمعت إلى حكمة السيد السيستاني ورؤاه للمنطقة والعراق، مضيفا، "تعلمون مكانة السيد في العالم الإسلامي والعالمي وأنا سعيد بهذا اللقاء".

وأضاف، "اتفقت مع سماحة السيد السيستاني علي العمل المشترك علي تعزيز مكانة العراق"، لافتا الى ان "السيد السيستاني طلب مني تنفيذ الأولويات بما هو لمصالح العراق".

وأوضح ممثل الأمم المتحدة في العراق، "نحن لا نقبل بأي مساس بمقام المرجعية ومشورة السيد السيستاني تحظى باحترام المبعوثين الخاصين"، مشيرا الى انه خلال اللقاء أكدنا أن الأمم المتحدة ستستمر في دعم العراق".

كما بيّن محمد الحسّان ان "السيد السيستاني توقع أن يعزز العراق علاقاته مع جيرانه، كما نحن ملتزمون في دعم الأولويات للعراق ولا نتدخل إلا في المشورة".

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، السفير محمد الحسان، قد وصل صباح اليوم الاثنين، إلى محافظة النجف الأشرف للقاء المرجع الأعلى سماحة السيد علي السيستاني.

 

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