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الحرس الثوري يؤكد حتمية الرد على إسرائيل ويتحدث عن "إحدى عجائب الدنيا"


قال نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي اليوم الأحد، (3 تشرين الثاني 2024)، إن موعد تنفيذ عملية "الوعد الصادق 3" ، ردا على إسرائيل "لا يمكن الإفصاح عن تفاصيلها لكنها ستنفذ حتما".

وأضاف العميد فدوي، في كلمة خلال مراسم "يوم مقارعة الاستكبار" في جامعة شريف للتكنولوجيا بالعاصمة طهران، أن "من خصائص حرب غزة كشف الأكذوبة المستمرة منذ 96 عاما عن الكيان الصهيوني"، قائلا: لقد أدرك العالم أنه قد ضُلل طوال 96 عاما، واكتشفوا أن الكيان الصهيوني هو كيان احتلالي، لقد توصلوا إلى حقيقة كانت مخفية منذ سنوات".

وأردف أن المسؤولين يؤكدون أن هناك مظاهرات ضد إسرائيل في أكثر من 91% من دول العالم.

وأكد أن إيران والمقاومة يقفان إلى جانب شعب غزة وفلسطين قائلا إن "بعض الدول العربية تساعد إسرائيل سرا وتحتفظ بعلاقات مع هذا الكيان، بينما دول المقاومة لم تترك الشعب الفلسطيني وحيدا".

وتابع: "بعض الدول العربية تقدم الإمدادات لممارسات الصهاينة، وهذه إحدى عجائب الدنيا".

وكانت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية تحدثت أمس، عن احتمالية أن تهاجم إيران إسرائيل خلال أيام.

هذا وتوعدت إيران السبت، بالرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير، مؤكدة أنه سيكون أوسع من عملية "الوعد الصادق" التي شنتها إيران في الأول من أكتوبر ضد أهداف إسرائيلية، وبمشاركة قوى المقاومة.

يذكر أن إسرائيل شنت غارة جوية على مواقع في إيران فجر السبت، 26 أكتوبر تشرين الأول، ردا على الضربة الصاروخية الإيرانية على إسرائيل يوم 1 أكتوبر الماضي، التي كانت بدورها ردا على اغتيال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله في وقت سابق.

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