توقع الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس في مدونته على موقع يوتيوب أن القوات الروسية قد تلحق قريبا هزيمة نهائية بالجيش الأوكراني، حيث أشار ميركوريس إلى أن "روسيا تقترب من النقطة الأخيرة والهزيمة النهائية لأوكرانيا".

وطبقًا لرأي الخبير البريطاني، تواصل القوات الروسية تقدمها، خاصة في اتجاه يوزنودونيتسك. وأضاف ميركوريس أنه في الوقت نفسه، فإن القلق بشأن تقدمهم يتزايد ليس فقط بين الأوكرانيين، ولكن أيضا بين الحلفاء الغربيين.

وخلص المحلل إلى أن "التشاؤم ينتشر في العواصم الغربية، ويزداد الشعور في جميع أنحاء العالم بأن هناك خطأ ما".

وذكر رئيس لجنة الغرفة العامة للاتحاد الروسي المعنية بقضايا السيادة، والرئيس المشارك للمجلس التنسيقي لتكامل المناطق الجديدة، فلاديمير روجوف، لوكالة "نوفوستي "بأن القوات الروسية تقدمت في اتجاه يوزنو دونيتسك شمالي روسيا وأن انهيارا كاملا حصل هناك للخط الأمامي للعدو.