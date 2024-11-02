سماحة السيد علي الخامنئي( دام ظله): سنفعل كل ما يلزم في مواجهة الاستكبار عسكريا وسياسيا

اكد سماحة السيد علي الخامنئي( دام ظله)، اليوم السبت، أن بلاده ستفعل ما بوسعها لمواجهة "الاستكبار" العالمي عسكريا وسياسيا، إذ ذكر سماحة السيد (دام ظله) في كلمة له نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن "الأعداء بمن فيهم أمريكا والكيان الصهيوني سيتلقون ردا صارما على ما يفعلونه ضد إيران والمقاومة".

وأضاف سماحة السيد قائد الثورة الإسلامية، "نفعل كل ما هو ضروري لمواجهة الاستكبار العالمي على المستويين العسكري والسياسي، ولن نتراجع عن مواجهة العدو ولن نترك أي تحرك من جانبه دون رد.