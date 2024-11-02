الحرس الثوري الإيراني: تفكيك 4 خلايا إرهابية جنوب شرقي البلاد

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة (1 تشرين الثاني 2024)، تفكيك 4 خلايا إرهابية واعتقال 8 من أعضائها، ومقتل 4 آخرين في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم (مناورة شهداء الأمن العملياتية) في القوات البرية التابعة للحرس الثوري العميد احمد شفائي إنه تم توجيه "ضربات قاضية لخلايا إرهابية ليلة البارحة الخميس".

وأضاف أنه "في إطار استمرار المناورة في محافظة سيستان وبلوشستان، تم تحديد ثمانية من أعضاء أربع خلايا إرهابية وإجرامية واعتقالهم، وقتل أربعة آخرون".

وأوضح أن "وحدات العمليات التابعة للقوات البرية للحرس الثوري، وبالتعاون مع مديرية الأمن بالمحافظة، وقوات الشرطة، نجحت منذ الليلة الماضية في توجيه ضربات موجعة للخلايا الإرهابية الوكيلة للعدو في المحافظة".

وبين شفائي أن "إجمالي المعتقلين بلغ ثمانية أفراد من أعضاء الخلايا الإرهابية، بينما قتل أربعة آخرون، وتم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من هذه الخلايا".