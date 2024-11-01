ترامب يتحدى هاريس: سأحقق النصر الأكبر على مر العصور

أكد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيحقق "أكبر انتصار على مر العصور" ضد منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس.

ومع اقتراب نهاية العد التنازلي لإعلان الفائز بمنصب الرئيس، ينظم كل من ترامب وهاريس تجمعًا انتخابيًا في مدينة ميلووكي، بولاية ويسكونسن، في محاولة لكسب أصوات الناخبين المترددين قبل أيام قليلة من الانتخابات. وسيعود ترامب مرة أخرى إلى هذه المدينة، بينما تعتمد هاريس في تجمعها على دعم نجمة الراب كاردي بي لمحاولة التفوق على منافسها الجمهوري.

ويواصل ترامب توجيه انتقاداته لهاريس والديمقراطيين بسبب تعاونهم مع شخصيات فنية وموسيقية، معتبراً أن هذه الاستراتيجية تهدف فقط إلى جذب الانتباه.

وفي فعالية انتخابية بولاية أريزونا، أجرى ترامب مقابلة مع الصحفي المحافظ تاكر كارلسون، حيث وصف خصومه من الديمقراطيين بأنهم "مجموعة من المحتالين".

لم يغفل ترامب انتقاد منافسته كامالا هاريس، متهماً إياها بتسهيل نشاط المتاجرين بالبشر والشبكات الإجرامية عبر سياسات الحدود المفتوحة، وقال: "من خلال حدودنا المفتوحة، تسهم كامالا هاريس في دعم شبكات المتاجرين بالبشر ومهربي الأطفال وتجار المخدرات. هل يوجد وضع أسوأ من هذا؟ لقد ارتفعت أرباح هذه الشبكات إلى 13 مليار دولار بسبب سياساتها".

على الجانب الآخر، ومن ولاية نيفادا، ردت كامالا هاريس على ترامب، قائلة إنه يسعى للعودة إلى السلطة لأغراض انتقامية، واصفة إياه بأنه "غير متزن".