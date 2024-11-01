الدفاع الروسية: تحرير ثلاث بلدات جديدة في دونيتسك وخسائر أوكرانيا تبلغ 17 ألف جندي خلال أسبوع

صرّحت الدفاع الروسية اليوم الجمعة بأن قواتها حررت بلدات نوفووكراينكا وشاختيرسكويه وليونيدوفكا في دونيتسك، فيما وصل إجمالي خسائر الجيش الأوكراني إلى نحو 17 ألف جندي خلال آخر أسبوع، إذ ذكرت الدفاع الروسية في تقريرها الأسبوعي إنه في الفترة من 26 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، شنت القوات المسلحة الروسية 44 ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة هجومية، ما أدى إلى تدمير منشآت للطاقة تضمن عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، بنية تحتية للمطارات العسكرية والسكك الحديدية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية لنقل الأسلحة والمعدات غربية الصنع.

وأضاف التقرير أنه تم أيضا استهداف مركز التحكم بالمسيرات التابع لهيئة الأركان العامة الأوكرانية، وورش إنتاج ومناطق تخزين للطائرات بدون طيار الهجومية ومستودعات للذخيرة والوقود، بالإضافة إلى نقاط انشار مؤقت لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب.

وبحسب التقرير، فقد واصلت القوات الروسية ضرب مواقع وقوات ومعدات عسكرية اوكرانية، والتقدم في عمق دفاعاته على بعض المحاور، فقد تكبد الجيش الأوكراني خلال الأسبوع الماضي خسائر تبلغ نحو 2810 جنود على يد مجموعة قوات "الشمال" الروسية، و3620 جنديا على يد قوات "الغرب"، ونحو 5390 جنديا على يد قوات "الجنوب"، و3840 جنديا على يد قوات "الوسط" إضافة إلى 840 جنديا في منطقو مسؤولية قوات" الشرق" و500 جندي في منطقة مسؤولية قوات "دنيبر".

وبهذا تكون القوات الروسية قد حررت خلال الـ7 أيام الماضية ما مجموعه 12 مدينة وبلدة، معظمها في دونيتسك.