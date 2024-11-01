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"إن بي سي نيوز" عن مسؤولين أميركيين: قائد القيادة المركزية الأميركية قيد التحقيق وقد تتم إقالته بتهمة دفع أحد مرؤوسيه
وكالة انباء براثا
104
2024-11-01
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