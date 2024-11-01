كوريا الشمالية: مستمرون في تعزيز جاهزيتنا لشن ضربة نووية انتقامية!

صرّحت وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سونغ هوي خلال اجتماع مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة، بأن بيونغ يانغ ستواصل تحسين جاهزيتها لتوجيه ضربة نووية انتقامية، حيث ذكرت إن "الوضع الحالي، فضلا عن التهديدات والتحديات المستقبلية، يتطلب منا أكثر من أي وقت مضى تعزيز أسلحتنا النووية الاستراتيجية الحديثة، وأسلحتنا النووية الهجومية، وتحسين مدى استعدادنا لشن ضربة نووية انتقامية"، مؤكدة أن بلادها "لن تحيد بأي حال من الأحوال عن مسارها نحو تعزيز قواتها النووية".

وأشارت الوزيرة إلى أن روسيا وكوريا الديمقراطية تعملان على تطوير التعاون في جميع المجالات، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والشؤون العسكرية، على أساس اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، مضيفة أن هذه الاتفاقية تمثل "أساسا تاريخيا وقانونيا متينا لتطوير العلاقات بين الدولتين، وتتزايد أهميتها يوما بعد يوم".

وعبّرت شوي عن ثقة بيونغ يانغ بأن الجيش الروسي سيحقق نصرا في العملية العسكرية الخاصة، مؤكدة أن كوريا الديمقراطية "ستقف بثبات إلى جانب رفاقها الروس".