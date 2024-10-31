مجددا إسرائيل تفكك شبكة تجسس لصالح إيران

كشفت صحيفة هاريتز الإسرائيلية، اليوم الخميس (31 تشرين الأول 2024)، عن قيام النظام الإسرائيلي باعتقال ثلاثة من مواطني الكيان بتهمة "التجسس لصالح إيران".

وقالت الصحيفة في تقرير إن "الادعاء العام للنظام الإسرائيلي اتهم ثلاثة إسرائيليين بالقيام بعمليات تجسس لصالح إيران مقابل أموال وصلت إليهم عن طريق وسطاء".

وبينت الصحيفة أن "اعمال التجسس تضمنت تصوير مواقع عسكرية حساسة من بينها مبنى قيادة الموساد وتصوير قبور قتلى السابع من أكتوبر بالإضافة الى تورط أحد المعتقلين في تنفيذ عملية اغتيال طالت أحد العلماء الإسرائيليين المسؤولين عن البرنامج النووي الإسرائيلي"، بحسب وصفها.

يشار الى ان إسرائيل أعلنت في مناسبتين سابقتين عن تفكيك شبكات تجسس إيرانية في داخل إسرائيل تستخدم مواطنين وموظفين إسرائيليين رسميين للحصول على معلومات وصفتها بــ "الحساسة".