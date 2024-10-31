ألمانيا تعلن "اغلاقا قسريا" لكل قنصليات ايران وتسحب سفيرها

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الخميس، (31 تشرين الأول 2024)، إصدارها قرارا ملزما بـ"اغلاق" كافة القنصليات الإيرانية في عموم البلاد وسحب السفير الألماني من ايران.

وقالت الخارجية بحسب ما أوردت قناة دي دبليو ، ان السلطات الألمانية قررت "اغلاق" جميع القنصليات الإيرانية البالغ عددها ثلاثا في عموم المانيا وطرد الموظفين العاملين بها، بالإضافة الى سحب سفيرها من ايران.

القرار الألماني بحسب الخارجية يأتي على خلفية قيام ايران بإعدام زعيم مجموعة ارهابية يحمل الجنسية الألمانية على خلفية تورطه في هجوم إرهابي على احد المساجد في ايران.