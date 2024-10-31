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احباط هجوم إرهابي على مخفر أمني جنوب شرق إيران


أعلنت وسائل اعلام إيرانية، اليوم الخميس (31 تشرين الأول 2024)، إحباط هجوم إرهابي على مخفر في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق إيران، فيما أشارت إلى أن الشرطة شنت حملة لاعتقال المتورطين.

ونقلت وسائل الإعلام عن شرطة المحافظة قولها، إن "عناصر المجموعة الإرهابية اطلقوا ليلة امس النار على مخفر للشرطة بمنطقة سركور بمدينة سرباز"، مبينة أن "الإرهابيين لاذوا بالفرار بعد ان تلقوا ردا حازما".

وأشارت إلى، انه" نظرا الى المعلومات المتحصلة، فان الجهود مستمرة للقبض على الإرهابيين".

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