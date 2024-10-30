الصفحة الدولية

وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل استخدمت أجواء العراق ودول إقليمية أخرى بغطاء جوي أمريكي في عدوانها على إيران


صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بإن إسرائيل استخدمت أجواء العراق ودول إقليمية أخرى بغطاء جوي أمريكي في عدوانها الأخير على إيران. وأضاف عراقجي في تصريح اليوم الأربعاء أنه قبل الهجمات الإسرائيلية كان في زيارة للعراق حيث أكد له المسؤولون العراقيون أنهم لن يسمحوا باستخدام أراضيهم أو أجوائهم ضد إيران.

وتابع "لكن هناك تقارير تشير إلى أن الأجواء العراقية قد استخدمت ونحن على تواصل مع أصدقائنا في الحكومة العراقية لحثهم على تقديم شكوى رسمية إلى الجهات الدولية المعنية بهذا الشأن".

وأشار إلى أن وجود القوات الجوية الأمريكية في المنطقة "أمر واقع وقد تمكنت المقاتلات الإسرائيلية من تنفيذ هذه الهجمات عبر ممرات وفرتها لها القوات الأمريكية".

وأوضح "بدورنا قمنا بتقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية كما أفيد باستخدام أجواء دول أخرى في هذه الهجمات ونحن أيضا على تواصل مع تلك الدول بهذا الخصوص".

من جهته قال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني إن قدرة بلاده على تصنيع الصواريخ لم تتعطل جراء الهجوم الإسرائيلي.

وأشار إلى أن المقاتلات الإسرائيلية خلال الهجوم الأخير لم تقتحم مجال إيران الجوي.

وأضاف أن مجرد إطلاق إسرائيل رصاصة نحو الأراضي الإيرانية "يعتبر اعتداء على دولة عريقة وقوية وسيتم الرد عليه بحزم".

وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد شنَّ فجر السبت الماضي، هجوما على مناطق متفرقة في إيران، ردا على هجومها الصاروخي الباليستي الضخم في الأول من أكتوبر، وأعلن الجيش الإيراني مقتل عدة جنود في ماهشهر جنوب طهران في الهجوم الإسرائيلي على إيران الأحد الماضي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل استخدمت أجواء العراق ودول إقليمية أخرى بغطاء جوي أمريكي في عدوانها على إيران
قائد الحرس الثوري الإيراني يوجّه رسالة إلى الشيخ نعيم قاسم بعد انتخابه أمينا عاما لـ\"حزب الله\"
"واشنطن بوست": السباق الرئاسي الراهن في البلاد هو الأكثر اضطرابا بتاريخها
الحرس الثوري الإيراني: ستواجه إسرائيل مفاجأة جديدة في الأيام القادمة!
إصابة جنود نمساويين تابعين لقوات اليونيفيل في لبنان
بزكشيان: لن نستسلم أو نرضخ للولايات المتحدة وقادرون على زعزعة أمن إسرائيل
موقف عراقي رسمي بشأن الاعتداءات الصهيونية ضد منظمة الأونروا
سفير أمريكي سابق: إسرائيل لا تستطيع تحقيق الهزيمة الكاملة لـ"حماس" و"حزب الله" على أرض المعركة
المندوب الروسي الدائم: الولايات المتحدة وحلفاؤها يحرضون على التصعيد في الشرق الأوسط
الحرس الثوري الايراني يعلق على هجمات اسرائيل.. "الرد لا يمكن ان يتصوره المحتلون"
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك