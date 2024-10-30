وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل استخدمت أجواء العراق ودول إقليمية أخرى بغطاء جوي أمريكي في عدوانها على إيران

صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بإن إسرائيل استخدمت أجواء العراق ودول إقليمية أخرى بغطاء جوي أمريكي في عدوانها الأخير على إيران. وأضاف عراقجي في تصريح اليوم الأربعاء أنه قبل الهجمات الإسرائيلية كان في زيارة للعراق حيث أكد له المسؤولون العراقيون أنهم لن يسمحوا باستخدام أراضيهم أو أجوائهم ضد إيران.

وتابع "لكن هناك تقارير تشير إلى أن الأجواء العراقية قد استخدمت ونحن على تواصل مع أصدقائنا في الحكومة العراقية لحثهم على تقديم شكوى رسمية إلى الجهات الدولية المعنية بهذا الشأن".

وأشار إلى أن وجود القوات الجوية الأمريكية في المنطقة "أمر واقع وقد تمكنت المقاتلات الإسرائيلية من تنفيذ هذه الهجمات عبر ممرات وفرتها لها القوات الأمريكية".

وأوضح "بدورنا قمنا بتقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية كما أفيد باستخدام أجواء دول أخرى في هذه الهجمات ونحن أيضا على تواصل مع تلك الدول بهذا الخصوص".

من جهته قال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني إن قدرة بلاده على تصنيع الصواريخ لم تتعطل جراء الهجوم الإسرائيلي.

وأشار إلى أن المقاتلات الإسرائيلية خلال الهجوم الأخير لم تقتحم مجال إيران الجوي.

وأضاف أن مجرد إطلاق إسرائيل رصاصة نحو الأراضي الإيرانية "يعتبر اعتداء على دولة عريقة وقوية وسيتم الرد عليه بحزم".

وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد شنَّ فجر السبت الماضي، هجوما على مناطق متفرقة في إيران، ردا على هجومها الصاروخي الباليستي الضخم في الأول من أكتوبر، وأعلن الجيش الإيراني مقتل عدة جنود في ماهشهر جنوب طهران في الهجوم الإسرائيلي على إيران الأحد الماضي.