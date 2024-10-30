قائد الحرس الثوري الإيراني يوجّه رسالة إلى الشيخ نعيم قاسم بعد انتخابه أمينا عاما لـ\"حزب الله\"

وجه قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي رسالة إلى نعيم قاسم بعد انتخابه أمس الثلاثاء أمينا عاما لـ"حزب الله" اللبناني، حيث هنأ سلامي في رسالته قاسم مؤكدا أن انتخابه أمينا عاما للحزب دليل على الفضائل التي يتحلى بها.

وأضاف أن هذا الانتخاب يضمن عدم توقف مسار المقاومة في لبنان والعزم القوي لمقاتلي "حزب الله" على إنقاذ الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة.

وأوضح سلامي أنه مع استمرار النضال ضد إسرائيل وتضحيات المقاومين ستظل الأمة الإسلامية والعالم يشهدان استمرار الانتصارات لجبهة الحق والهزائم لجبهة الشر في ميدان الجهاد لتحرير القدس.

كما تمنى سلامي النجاح المتزايد لقاسم و"حزب الله" في هذه الظروف الحساسة والتاريخية للمنطقة والعالم الإسلامي.

وكانت شورى "حزب الله" قد وافقت أمس الثلاثاء على انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما للحزب بعد مقتل أمينه العام السابق حسن نصر الله.