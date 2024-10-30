"واشنطن بوست": السباق الرئاسي الراهن في البلاد هو الأكثر اضطرابا بتاريخها

اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" السباق الانتخابي بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب أنه الأكثر اضطرابا في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.

وفي وقت سابق، أعلنت صحيفة "واشنطن بوست" أنها لن تعرب عن دعمها لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية للمرة الأولى منذ عام 1988.

واحتجاجا على ذلك، ترك اثنان من كتاب الأعمدة في الصحف واثنان من المحررين مناصبهم.

ودعمت الصحيفة تاريخيا المرشحين الديمقراطيين، وكانت هيئة التحرير تهدف في البداية إلى التعبير عن دعمها لهاريس.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن قرار عدم دعمها اتخذه مالك الصحيفة ومؤسس عملاق الإنترنت "أمازون" الملياردير جيف بيزوس.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر المقبل.