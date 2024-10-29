الحرس الثوري الإيراني: ستواجه إسرائيل مفاجأة جديدة في الأيام القادمة!

صرّح مساعد الشؤون التنسيقية للحرس الثوري الإيراني العميد محمد رضا نقدي بإنه ستتم قريبا "رؤية المزيد من الضربات الساحقة توجه لإسرائيل، وتفاجئها بإجراءات ومبادرات وابداعات جديدة"، حيث ذكر في كلمة له خلال مراسم أقيمت بذكرى مقتل الطالب حسين فهميدة (قتل أثناء الحرب العراقية الإيرانية) في "بهشت الزهراء" بطهران، أوضح العميد محمد رضا نقدي قائلا: "الـ36 ألف طالب شهيد الذين دعونا إلى هذه المراسم اليوم وهم المضيفون الحقيقيون لهذه المراسم، أي الشهداء أمثال محمد حسين فهميدة، كانوا صانعي ملاحم عظماء وقادة ميدانيين لبلادنا في حقبة الدفاع المقدس وفي مجالات ارساء الأمن والتصدي للنفاق".

وتابع العميد نقدي: "لقد كان الطلاب الفتيان دائما أبرز صناع الملاحم في الثورة الإسلامية، ملهمين المجتمع التضحيةَ والتسامح والتضحية بالحياة في طريق الحق، وإذا كان اليوم شعب فلسطين وغزة يتلاعبون بالموت، فقد بدأ هذا من هنا، من ساكني هذه القبور المنيرة"، وأضاف: "كان الشهداء قادة ملهمين وميدانيين، وكانوا مفتاح هذه الحركة المقاومة العظيمة. إن البشرية جمعاء اليوم مدينة لهؤلاء الشهداء، وليس نحن والمجتمع الطلابي في الوطن فقط، بل إن هذه الصحوة العظيمة التي حدثت في العالم هي نتاج ونتيجة مقاومة ووقوف هؤلاء الفتيان، واليوم نحن نرى أن العدو قد انهزم، فـ"إسرائيل" عاجزة عمليا ومحتاجة الى أمريكا".

واستطرد نقدي: "في السابق، قدمت الولايات المتحدة وإنجلترا (بريطانيا) الأسلحة والمساعدات المالية والاستخباراتية الى كيان الاحتلال، لكن قواتها العسكرية تتمركز اليوم رسميا في فلسطين المحتلة وسفنها وصلت الى الساحل الفلسطيني المحتل للقتال، لأن الكيان الصهيوني عاجز عن مواجهة مقاتلي حماس وحزب الله".

وأردف مساعد الشؤون التنسيقية للحرس الثوري الإيراني: "وعلى الرغم من ذلك، اليوم قاوم الفتيان والشباب الفلسطينيون بهذه الطريقة وهزموا كيان الاحتلال ووصلوا بالأمر إلى النقطة التي ترتب فيها على أمريكا نفسها أن تدخل الميدان".

وأشار العميد محمد رضا نقدي إلى "النجاحات التي حققتها إيران في مختلف مجالات العلوم والدفاع"، قائلا: "اليوم لديكم قوة دفاع تعتمد بشكل كامل على جامعاتكم، وأنتم تصنعون كل الأسلحة، تصنعونها بأنفسكم، وفي هذا الصدد قال قائد الثورة الاسلامية إن قوة الإبداع ودوافع الشعب الإيراني يجب أفهامها للعدو".

وأضاف: "العدو يعلم أن أشياء كثيرة تحدث في ساحة المقاومة، بين كل عملية وعملية، وأنه يتم إحراز تقدم والحصول على المزيد من السلاح وإبطال أساليب العدو.. أمتنا تفتخر بأنها لا تعتمد على أي قوة أخرى، بل تعتمد على قدراتها الوطنية في مجال السلاح".

ولفت العميد نقدي إلى أن "نجاحات جبهات المقاومة، بما في ذلك إيران ولبنان وفلسطين، ترجع إلى الاجراءات الصحيحة التي اتخذها الناس في اختيار قادتهم وأسلوب حياتهم"، مصرحا بالقول: "في الأيام القادمة، سوف نرى أي ضربات ساحقة ستلحق بالكيان الصهيوني، فهو سيتعرض لهزائم أكبر بإجراءات ومبادرات وإبداعات جديدة ستفاجئه".

وفي ذات السياق، ذكر قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي في تعليق على الهجوم الإسرائيلي على إيران مؤخرا إن "العواقب المريرة للجريمة الإسرائيلية لا يمكن أن يتصورها المحتلون".

وكانت إسرائيل قد شنت فجر السبت الماضي، 26 أكتوبر، هجوما على "مواقع عسكرية" في إيران، ردا على الضربة الصاروخية الإيرانية على إسرائيل يوم 1 أكتوبر الجاري، التي كانت بدورها ردا على اغتيال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.

بالمقابل، أكدت طهران أنها "تحتفظ بحق الرد الشرعي على هذه الهجمات الإجرامية في الوقت المناسب".