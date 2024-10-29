بزكشيان: لن نستسلم أو نرضخ للولايات المتحدة وقادرون على زعزعة أمن إسرائيل

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، أن الولايات المتحدة يمكنها أن تضرب بلاده لكنها لا يمكنها أن تبقى في ايران، مشيراً "لن نستسلم للولايات المتحدة أبداً".

وقال بزشكيان في خطاب له من طهران إنه "إذا كان هناك إيمان وثقة، فلا يمكن لأي قوة أن يكون لها وجهة نظر يسارية أو متحيزة تجاه بلدنا"، مؤكداً "لن نرضخ للولايات المتحدة".

وأشار إلى أنه "إذا تمكنت أمريكا من ضربنا فإنها لا يمكنها أن تفعل شيئاً أمام الشعب الإيراني كما قال مؤسس النظام الراحل الامام روح الله الخميني"، مضيفاً "أمريكا يمكنها أن تضربنا لكنها لا يمكنها البقاء في إيران".

وأوضح الرئيس الإيراني إنه "اذا سعى الكيان الإسرائيلي إلى الإخلال بأمننا فإننا قادرون أيضاً على زعزعة أمنه والرد عليه بأقوى من الرد السابق".

واتهمت طهران واشنطن بدعم إسرائيل بشن هجوماً على أهداف عسكرية إيرانية فجر السبت الماضي وأسفر الهجوم عن أضرار عسكرية قوية كما أدى إلى مقتل أربعة من العسكريين من قوات الجيش الإيراني.